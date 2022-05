Niet gedraft, toch een kans in de NFL: droom Nederlander Odukoya komt uit

Stiekem hoopte hij om gekozen te worden in de laatste ronden van de NFL draft, het jaarlijkse spektakel waarin de 32 american footballclubs van de NFL de gelederen versterken met de beste spelers van de collegecompetities. Dat gebeurde niet. Maar drie dagen later komt de droom van Thomas Odukoya toch uit. De 25-jarige 'tight end' uit Almere krijgt een kans bij Tennessee Titans.

Finally, star Dutch Tight End for @EMUFB, Thomas Odukoya (@ThomasO_) joins the reigning AFC South champion Tennessee @Titans! pic.twitter.com/QoebOqoVYJ — NFL (@NFL) May 3, 2022

Vandaag werd de 25-jarige Almeerder via een videoverbinding van het goede nieuws op de hoogte gebracht. Hij wordt aangetrokken als free agent via het zogenaamde International Player Pathway-programma, dat als doelstelling heeft om meer internationale spelers te laten doorstromen tot de NFL. Odukoya speelde in vier jaar 40 wedstrijden als tight end voor Eastern Michigan University. Op zijn positie worden twee dingen gevraagd: hij moet sterk genoeg zijn om tegenstanders te blokkeren, maar in andere situaties geldt hij ook als aanspeelpunt van de quarterback voor vaak korte passes. In zijn collegecarrière viel Odukoya (1.98 meter en ruim 130 kilogram) vooral op als blocker, al noteerde hij ook 21 vangballen (waaronder vier touchdowns). Afgelopen seizoen werd hij uitgenodigd voor de Hula Bowl, de All Star-wedstrijd voor collegespelers.

Voetsporen van Hasselbach Er zijn niet veel Nederlanders actief geweest in de NFL. De bekendste voorganger van Odukoya is Harald Hasselbach, die van 1994 tot 2000 uitkwam voor Denver Broncos. In 2000 was hij zelfs basisspeler van de Broncos in de Super Bowl, die met 34-19 gewonnen werd van Atlanta Falcons.

Harald Hasselbach heeft de vermaarde quarterback Dan Marino van Miami Dolphins te pakken in 1999. - AFP

Ook Romeo Bandison speelde op het hoogste podium: in 1995 en 1996 kwam hij tot 14 duels voor Washington Redskins. Geraldo Boldewijn was in 2014 de laatste Nederlander bij een NFL-team, maar door een blessure in de voorbereiding kwam het niet tot speelminuten bij hem. Dat Odukoya ook echt speelminuten gaat krijgen in de NFL is nog niet zeker. De komende weken krijgt hij de kans om zicht te bewijzen in het rookie minicamp van de ploeg. Daarna begint de echte seizoensvoorbereiding.

Beste in de AFC Dat uitgerekend Tennessee Titans bij Odukoya uitkomt is een eer. De ploeg was afgelopen seizoen de beste in de AFC - zelfs grotendeels zonder superster Derrick Henry -, maar werd in de play-offs verrassend uitgeschakeld door Cincinnati Bengals. De Bengals stootten vervolgens door tot de Super Bowl, waarin ze nipt verloren van Los Angeles Rams.

Coach Mike Vrabel en sterspeler Derrick Henry van Tennessee Titans. - EPA