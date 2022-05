NOC*NSF gaat 'formeel normenkader' opstellen voor grensoverschrijdend gedrag

Sportkoepel NOC*NSF is bezig om een "formeel normenkader" op te stellen over grensoverschrijdend gedrag. Dat nieuws komt een dag nadat turncoach Vincent Wevers vrijuit ging wegens kwalitatief onvoldoende onderzoek naar vermeend wangedrag. Het streven is om het kader aan voor het einde van het jaar af te hebben. Het moet sportbonden helpen om grensoverschrijdend gedrag via educatie, preventie en handhaving aan te pakken. Grensoverschrijdend gedrag is geen eenvoudig onderwerp, zo ondervindt de sportkoepel. "Het antwoord op de vraag wat emotioneel grensoverschrijdend is, verschilt per individu en roept per definitie discussie op. Dat debat gaan wij niet uit de weg; het is van het grootste belang dat we binnen de sport gezamenlijk komen tot dit normenkader", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF.

Turncoach Vincent Wevers. - ANP

NOC*NSF wil niet inhoudelijk reageren op de zaak-Wevers, omdat er mogelijk nog een hoger beroep wordt ingediend. ISR neemt kritiek na zaak-Wevers serieus Het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat de zaak naar Wevers leidde, wil niet verder ingaan op de inhoudelijke behandeling van de tuchtzaak. "Dat zou de onafhankelijkheid van de tuchtrechtelijke behandeling mogelijk kunnen aantasten." "In algemene zin kunnen wij wel melden dat het ISR alle kritiek zeer serieus neemt en dit gebruikt in de continue versterking van het tuchtrecht in de sport", meldt het instituut. "Daarbij worden ook alle tuchtrechtelijke uitspraken geëvalueerd. Hier hebben wij met de ondersteuning van het Ministerie van VWS in de afgelopen periode al grote stappen in gezet en wij zullen dat blijven doen."