Ritzege in de Tour is voor Jumbo-Visma niet meer dan 'heel leuke bonus'

Heijboer: 'De groep is hongerig. Niet alleen renners, iedereen in de ploeg' - NOS

Het deed in de verte denken aan de dominantie van US Postal en later Team Sky in hun beste dagen. Tijdens de eerste Touretappe met een aankomst bergop was er steevast een Jumbo-Visma-renner op kop van de favorietengroep te zien, die kleiner en kleiner werd. Eerst was het Wout van Aert en daarna Sepp Kuss die het tempo bepaalde, waarna Primoz Roglic naar de ritzege sprintte. "We willen altijd in controle zijn", zegt prestatietrainer Mathieu Heijboer over het rijden van zijn ploeg. "Maar dat wil niet zeggen dat we altijd op kop rijden. We zijn geen machine. Dit doe je vooral om uit te problemen te blijven." Ritzege niet meer dan een bonus Het zag er hoe dan ook indrukwekkend uit en het was bovendien niet voor het eerst dit seizoen dat de geel-zwarten bergop de koers dicteerden. Bergetappes in de Dauphiné en de Ronde van de Ain, voorbereidingskoersen op de Tour, verliepen vorige maand op eenzelfde manier. Jumbo-Visma rijdt dominant en wint veel, al twaalf keer sinds de herstart van het seizoen.

Quote We zijn hier voor het geel in Parijs. Merijn Zeeman

Er waren jaren dat de Ronde van Frankrijk voor Rabobank, later Lotto-Jumbo en tegenwoordig Jumbo-Visma, bij het behalen van een ritzege al geslaagd was. Die tijden lijken een eeuwigheid geleden als sportief directeur Merijn Zeeman de dagzege van Roglic 'een heel leuke bonus' noemt. "Daar zijn we heel blij mee, maar we zijn hier voor het geel in Parijs."

Sportief directeur Zeeman: 'Tom is hartstikke goed, we zijn goed onderweg' - NOS

"We zijn bezig om onze kracht te doseren over drie weken", zegt Zeeman. "Dit is een slagje. Heel goed voor het zelfvertrouwen van Primoz en ons allemaal. We kunnen even genieten, maar we zijn met iets groters bezig." Heijboer: "Deze groep is heel erg hongerig. Niet alleen de renners, maar iedereen in de ploeg."

Vanaf 14.20 uur live op NPO 1 De vijfde Touretappe begint om 13.20 uur, beelden van de koers zijn vanaf 14.20 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.20 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

Waar Roglic in de slotkilometers continu bij de voorste renners zat, zakte Tom Dumoulin wat naar achteren. Hij vond zichzelf 'niet goed'. "Het was hangen en wurgen en vechten."

Dumoulin: 'Ik was niet goed, het ging met hangen en wurgen' - NOS

Zeeman maakt zich geen enkele zorgen over de vorm van Dumoulin, die in dezelfde tijd als Roglic over de meet kwam. "Het was superzwaar, er werd een verschroeiend tempo gereden." "Tom moest hier en daar een gaatje dichten en heeft dat ook gedaan. Hij is hartstikke goed en heeft precies gedaan wat hij moest doen." Ook Heijboer ziet geen reden om aan te nemen dat Dumoulin niet goed in vorm zou zijn. "Je zag dat Tom het moeilijk had, maar op karakter heeft hij standgehouden in het eerste groepje. Als dit je slechte dag is, ben ik tevreden."