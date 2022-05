Bureau bevestigt grensoverschrijdend gedrag Overmars, 'cultuur Ajax moet veranderen'

Het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad heeft de ernstige aard van het grensoverschrijdend gedrag van directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigd. Dat laat Ajax dinsdag weten.

Overmars, die inmiddels technisch directeur is bij het Belgische Antwerp FC, stapte begin februari op nadat hij voor een langere periode grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's had verstuurd. Het zou hier onder andere gaan over dickpics.

Twee andere gevallen

De Amsterdamse voetbalclub schrijft verder dat er in het onafhankelijke onderzoek melding is gedaan van twee gevallen uit het verleden van andere betrokkenen, waartegen destijds maatregelen zijn genomen. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat de club moet werken aan een cultuurverandering.

"Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag. Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag", zo is te lezen op de clubwebsite.

Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen, gaf de opdracht voor het onderzoek en was de vrouwen die het grensoverschrijdende gedrag hebben gemeld dankbaar. "Wij begrijpen dat dit verre van eenvoudig is geweest."

Cultuurverandering

Ajax gaat nu een onafhankelijke en deskundige begeleidingscommissie opzetten om de cultuurverandering te bewerkstelligen. Integriteitsspecialiste Mirjam Decoz is aangewezen als voorzitter.

"Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. "Dat moet het effect zijn van de beoogde cultuurverandering. Daar gaan we samen keihard aan werken en daar laten we ons ook op aanspreken."