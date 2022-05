Schiphol: excuses voor chaos, grens aan aantal vluchten in drukke periodes

"Schiphol is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor het goed functioneren van basisvoorzieningen die nodig zijn voor een goede afhandeling van het luchtvaartverkeer, zoals beveiliging en bagageafhandeling", zegt luchtvaartjurist Jochem Croon. "Ook als de luchthavenexploitant die taak uitbesteedt aan een ander, ontslaat dat hem niet van deze wettelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid."

Die beveiligers werken veelal voor onderaannemers. In de coronatijd was het stiller op Schiphol en beveiligers vonden bijvoorbeeld werk in de bouw. Toch kan Schiphol de problemen niet afwentelen op zijn onderaannemers, zegt een deskundige.

De luchthaven had zeven weken voor de vakantie een planning gemaakt. "Die was al strak." Daar kwam in het eerste weekend een onverwachte staking bovenop, die meteen leidde tot chaos. "Bovendien kwamen er meer passagiers dan voorspeld en waren er minder beveiligers, zo'n tien procent, door griep en corona."

Volgende week gaat Schiphol voor het eerst met de sector in overleg over beperking van het aantal vluchten.

"De meivakantie zoals we hem nu beleven op Schiphol doet pijn", zei Benschop. Door personeelstekorten en onverwacht veel passagiers verliep de afgelopen week op de luchthaven chaotisch. Passagiers moesten uren wachten, of hun vluchten werden geannuleerd. "Niet het kwaliteitsniveau dat je mag verwachten van Schiphol", zei Benschop.

Schiphol gaat een grens stellen aan het aantal vluchten in drukke periodes. Daarnaast wil de luchthaven het personeel beter gaan betalen om zo meer beveiligers en bagagepersoneel aan te trekken. Schiphol-topman Dick Benschop heeft dat gezegd in een gesprek met de pers. Hij maakte ook zijn excuses aan de reizigers voor de chaos en wachttijden op de luchthaven.

De luchthaven ontvangt ook geld van de luchtvaartmaatschappijen om de bagageafhandeling en veiligheid op orde te hebben. Per vertrekkende passagier betalen maatschappijen 17,37 euro voor de bagage en 13,90 euro voor veiligheid, in totaal dus zo'n 30 euro. Daarnaast krijgt Schiphol enkele tientallen euro's per vlucht, afhankelijk van de zwaarte van het toestel.

De maatschappijen eisen miljoenen aan schade vanwege de annuleringen. Schiphol zat vandaag aan tafel met Barin, de vereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, om over de eis te praten. "We willen meehelpen de schade te dragen", zei Benschop.

Komend weekend en de zomer

Ook voor komend weekend wordt nog drukte verwacht. Benschop: "Het wordt alle hens aan dek." Ook nu worden er weer vluchten verplaatst naar Rotterdam en waarschijnlijk Eindhoven.

"Het is voor ons duidelijk dat de zomer anders moet", zei Benschop. "Dit mag niet nog een keer gebeuren." Om zomerchaos te voorkomen gaat Schiphol door met het werven van personeel. Geen gemakkelijke opgave op een krappe arbeidsmarkt. "We zullen er voor moeten zorgen dat we een aantrekkelijke plek zijn."

Daarvoor wil Schiphol in overleg met de vakbonden en de onderaannemers ook kijken naar hogere lonen.