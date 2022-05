Wordt Milaan-Sanremo vierde monument voor vrouwen? 'Vrouwenwielrennen groeit enorm'

De kans is groot dat de wielrensters volgend jaar een vierde monument zullen mogen betwisten. De RCS, de Italiaanse organisator van onder meer de Giro d'Italia, wil namelijk volgend jaar al Milaan-Sanremo voor vrouwen organiseren.

"Voor mij hoort de klassieker Milaan-San Remo ook op de planning bij de vrouwen", lichtte RCS-directeur Paolo Bellini zijn plannen toe bij het wielermedium VeloNews. "We zijn er momenteel mee bezig om het op de kalender van volgend jaar te krijgen."

'Fantastische rensters, indrukwekkend'

"Het is allemaal zeer snel aan het groeien", vervolgt Bellino. "Ook als ik naar andere sporten kijk, zie ik dat er grote stappen worden gemaakt. We hebben momenteel een aantal fantastische rensters in het peloton, die zetten echt indrukwekkende dingen neer."

Dit voorjaar vielen met name de resultaten van de Italiaanse wielrensters op in de grote voorjaarwedstrijden: routinier Elisa Longo Borghini won Parijs-Roubaix, wereldkampioene Elisa Balsamo won Gent-Wevelgem en Marta Cavalli was misschien wel de revelatie met zeges in Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.