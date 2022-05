'Verwarde man' in Zeewolde opgepakt na ernstige bedreigingen

De politie heeft een verwarde man in Zeewolde gearresteerd, die "ernstige bedreigingen" had geuit in het appartementencomplex waar hij woont. Er was mogelijk ook sprake van ontploffingsgevaar. Alle dertig woningen van het complex werden uit voorzorg ontruimd en de omgeving werd afgezet.

Over de precieze aard van de bedreigingen is nog niets bekend, maar volgens de politie waren ze ernstig genoeg om bewoners te evacueren. Een aantal bewoners werd opgevangen in het gemeentehuis.

Een eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft de man heeft gearresteerd, nadat onderhandelaars van de politie hadden geprobeerd met de man in contact te komen. meldt Omroep Flevoland.