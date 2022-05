De politie heeft appartementen ontruimd in een complex in Zeewolde. Aanleiding is "een verwarde man die in de straat ernstige bedreigingen heeft geuit, zegt een woordvoerder. Mogelijk is er ontploffingsgevaar, daarom is de omgeving afgezet.

Over de precieze aard van de bedreigingen is nog niets bekend, maar volgens de politie zijn ze ernstig genoeg om de woningen uit voorzorg te ontruimen, meldt Omroep Flevoland.

Hulpdiensten zijn aanwezig, waaronder een arrestatieteam van de politie.