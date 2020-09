Clijsters buigt voor Aleksandrova bij tweede comeback op US Open

Kim Clijsters heeft haar rentree op grandslamniveau niet kunnen vieren met een zege. De Belgische boog in de eerste ronde van de US Open voor de als 21ste geplaatste Russische Jekaterina Aleksandrova: 3-6, 7-5, 6-1.

De 37-jarige Clijsters speelde in februari voor het uitbreken van de coronacrisis voor het eerst in acht jaar tijd weer op de WTA-Tour, maar verloor beide wedstrijden. En met de nederlaag in New York lijkt haar tweede comeback niet op eenzelfde sprookje uit te lopen zoals in 2009.

In dat jaar maakte Clijsters na twee jaar afwezigheid ook al eens haar rentree, waarbij ze prompt de US Open won. Dat kunststukje herhaalde ze een jaar later, waarna ze in 2011 in Australië haar vierde grandslamzege boekte.

Bij haar tweede comeback in New York zag het er aanvankelijk prima uit. De Belgische, inmiddels moeder van drie kinderen, had tegen Aleksandrova zeker kansen en won de eerste set.

Haperende opslag

De opslag van Clijsters haperde echter in de slotfase van de tweede set en dat bleef zo in de derde set. Ze verloor haar laatste vier servicegames.

"Het is een proces", zei Clijsters na de partij. "Dat heb ik mezelf vanaf het begin voorgehouden. Deze uitdaging gaat gepaard met hard werken en veel nederlagen."

Toch was ze ook positieve punten in haar spel, met name in het begin van de partij. "Ik kijk toch een beetje volwassener naar een nederlaag dan pakweg tien jaar geleden."