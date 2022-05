Hoge pieken en diepe dalen, alleen van naam is Thiem nu nog een toptennisser

Van binnen is Dominic Thiem nog steeds de toptennisser die de eerste plek op de wereldranglijst wil aanvallen. Maar het lichaam van de Oostenrijker werkt nu flink tegen. "Het is frustrerend om steeds te denken hoe ik een bepaalde bal voor mijn blessure had geslagen", zegt Thiem. "De realiteit is dat ik de verwachtingen voor de komende tijd moet temperen." Terug op de baan Het goede nieuws is dat Thiem weer terug is op de baan, na een zware polsblessure. Maar door die lange revalidatie en daarvoor alle coronaperikelen werd zijn ritme de laatste jaren bruut verstoord. Toch boekte hij in die periode ook zijn grootste succes, met winst van de US Open. In een zinderende finale versloeg hij Alexander Zverev, door zich terug te knokken uit praktisch geslagen positie. "Het moest zo zijn. Mijn carrière was altijd als deze wedstrijd, met veel ups en downs", glunderde hij toen. En zo is het nog steeds, met nu een nieuw dieptepunt. Vanaf volgende week staat Thiem voor het eerst sinds ruim acht jaar buiten de tophonderd.

Dominic Thiem krijgt aanwijzingen van coach Thomas Muster - ANP

Zijn ex-coach Thomas Muster sprak uit eigen ervaring toen hij zei dat een terugkeer op niveau heel wat tijd zou kosten. "En helaas zat ik niet fout", aldus de voormalige nummer één van de wereld. "Als je lang geblesseerd bent, doet alles pijn door de intensieve training die nodig is om terug te komen", aldus Muster. "Dat is vervelend, maar het is niet anders." Forehand afwezig De comeback van Thiem is vooralsnog een complete mislukking, met vier nederlagen op rij en tussendoor nog de pech van een coronabesmetting. Bijna al zijn rankingpunten zijn inmiddels verdampt, met een vrije val op de wereldranglijst tot gevolg. "Ik heb voor mijn blessure altijd alles kunnen doen wat ik wilde", realiseert Thiem zich. "Met elke overwinning of eigenlijk elke goede wedstrijd moet ik nu al tevreden zijn." Vooral zijn gevreesde forehand heeft flink aan kracht en precisie ingeboet. De slag die met hulp van coach en voormalig wereldtopper Nicolás Massú werd geperfectioneerd en van Thiem een absolute wereldklassespeler maakte. Het absolute hoogtepunt van Dominic Thiem, de eindzege op de US Open:

Thiem wint US Open-finale na thriller tegen Zverev - NOS

Over ruim twee weken begint Roland Garros, het grandslamtoernooi waar Thiem in goeden doen als grote uitdager van de gevestigde orde wordt gezien. Mooie woorden van Murray Op het gravel van Madrid stond hij gisteren tijdens een van de voorbereidingstoernooien tegenover Andy Murray, die zich ook via een lange weg langzaam weer aan het terugknokken is richting de top. De ervaren Brit was duidelijk een stapje verder, maar had het zichtbaar te doen met Thiem. "Goed dat je er weer bent", zei Murray bij het handen schudden na afloop. "Ik hoop dat het snel beter met je gaat." "Hij serveert nog steeds goed, heeft een fantastische kickservice en sloeg zijn backhand heel goed. Hij is een uitstekende beweger", ging Murray later nog wat uitvoeriger in op zijn tegenstander. "Maar er waren zeker ook specifieke ballen die hij normaal zou maken." Andy Murray heeft mooie woorden voor Dominic Thiem:

Mooi gebaar Murray na zege op Thiem: 'Hoop dat het snel beter met je gaat' - NOS