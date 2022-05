Man die met Monet in de hand Zaans Museum uit liep krijgt vier jaar cel

Een man van 49 heeft vier jaar celstraf gekregen voor het stelen van een schilderij van Monet uit het Zaans Museum. De man trok het doek in augustus vorig jaar onder het oog van bezoekers van de muur en liep ermee naar buiten.

Daar stond een medeverdachte hem op te wachten. Toen ze er op een scooter vandoor wilden gaan, hielden omstanders hen tegen. De medeverdachte schoot daarbij ook meerdere keren op de grond, vlak bij de voeten van een omstander. Die slaagde er desondanks in de Monet (De Voorzaan en Westerhem) af te pakken, waarna het tweetal ervandoor ging.

De advocaat van de man voerde bij de rechtbank in Alkmaar aan dat slechts sprake was van een poging tot diefstal. Maar volgens de rechtbank is juridisch sprake van diefstal omdat hij het doek van de muur had gehaald en naar buiten was gegaan.

Internationaal opsporingsbevel

Ook het verweer van de man dat hij een partij wiet had verloren en onder druk was gezet om de Monet te stelen, ging er bij de rechtbank niet in. Bij de vier jaar cel werden nog eens 45 dagen opgeteld omdat hij vaker is veroordeeld voor diefstal en nog in zijn proeftijd zat.

De Amsterdammer had zich een maand na de diefstal zelf bij de politie gemeld. Hij had naar eigen zeggen spijt, maar volgens de aanklager werd het hem te heet onder de voeten omdat er een internationaal opsporingsbevel was uitgevaardigd.

Het Zaans Museum kocht Monets De Voorzaan en Westerhem in 2015 voor zo'n 1,5 miljoen euro. Sinds de diefstal is het om veiligheidsredenen niet meer te zien geweest voor bezoekers.