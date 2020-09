'Nederlander niet erg bezorgd om online veiligheid'

Nederlanders maken zich niet ernstig zorgen over hun online veiligheid. Dat komt naar voren uit onderzoek dat Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van internetprovider XS4ALL.

In de peiling gaf de helft van de 1500 respondenten aan zich "enige zorgen" te maken over zijn online veiligheid. 38 procent maakt zich weinig of heel weinig zorgen. XS4ALL concludeert daaruit dat 88 procent van de Nederlanders zich niet of nauwelijks zorgen maakt.

"Maar dat betekent niet dat de meeste mensen hun veiligheid op orde hebben", zegt Arjan van Hattum van XS4ALL in het NOS Radio 1 Journaal. "Mensen nemen gewoon niet altijd de juiste maatregelen, terwijl ze wel begrijpen wat er allemaal aan de hand is."

Vorig jaar liet de internetprovider hetzelfde onderzoek uitvoeren. Toen gaf 61 procent van de Nederlanders aan zich heel soms of zich helemaal geen zorgen te maken.

Veiligheidsrisico's juist toegenomen

XS4ALL noemt het bijzonder dat het percentage mensen dat zich onbezorgd op internet begeeft zo is toegenomen, omdat er de afgelopen jaren juist veiligheidsrisico's zijn bij gekomen. Ook in de coronacrisis namen sommige digitale bedreigingen voor doorsnee-internetters juist toe. "We zien een toename van het aantal aanvallen, want hackers zijn ook thuis gaan zitten", zegt Van Hattum.

Zo was er meer WhatsApp-fraude, waarbij oplichters zich voordoen als een bekende om mensen geld afhandig te maken. Toch is slechts 6 procent sinds de coronacrisis anders gaan denken over beveiliging, blijkt uit het onderzoek.

Volgens Van Hattum is het voor een deel laksheid dat mensen niet echt bezig zijn met hun internetveiligheid, maar veel gebruikers weten volgens hem ook niet wat er allemaal mogelijk is. "De hoeveelheid aanvallen en de complexiteit ervan nemen al jaren toe, maar het installeren van een virusscanner of het gebruik van een wachtwoordmanager blijft redelijk gelijk. Dat staat dus niet in verhouding tot elkaar."

Slechts één op de tien mensen maakt zich veel zorgen over hoe veilig zij digitaal opereren. Er waren geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen, hoewel er iets meer mannen waren die zich zeer weinig zorgen maakten: 7 procent van de mannen tegenover 2 procent van de vrouwen.