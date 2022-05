O’Sullivan in tranen na evenaring van snookerrecord legendarische Hendry

Dat is extra bijzonder, want de Engelsman wilde al stoppen op zijn 35ste. "Ik dacht: het is klaar. Niemand won meer iets na zijn 35ste. Hendry was al op de weg terug. Ik had al geaccepteerd dat dat de trend was."

Na de winst barstte O'Sullivan in tranen uit. Hij is naast gedeeld recordhouder van het aantal WK-titels ook de oudste wereldkampioen snooker ooit met zijn 46 jaar en 122 dagen.

De finale, die werd gehouden in het Crucible Theater in Sheffield, werd over twee dagen gespeeld. O'Sullivan stond na zondag met 12-5 voor. Daarmee legde hij de basis voor de wereldtitel, hoewel het nog wel spannend werd op maandag.

Trump kwam superlatieven tekort voor O'Sullivan. "Hij is absoluut de beste speler ooit. Hij wordt alleen maar beter."

Snooker-speler Ronnie O'Sullivan heeft gisteravond de legendarische Stephen Hendry geëvenaard met zijn zevende WK-titel. In de finale versloeg de Engelsman zijn landgenoot Judd Trump met 18-13.

Emotioneel is O'Sullivan wel vaker. En controversieel ook. Zo weigerde hij in een eerdere finalesessie eens de hand te schudden van de scheidsrechter van dienst. Hij is ook weleens kwaad weggelopen uit een wedstrijd, omdat hij zich ergerde aan zijn eigen spel.

Tegenstanders hebben inmiddels veel respect voor de Engelsman, maar dat was in het begin van zijn carrière wel anders. Zeker toen O'Sullivan opeens besloot om linkshandig te spelen. Hij haalde zijn schouders erover op: "Mijn links is beter dan mijn rechts." Nadien gingen meerdere topspelers met twee handen spelen. Die relletjes tekenen zijn carrière.

O'Sullivan heeft het in zijn jeugd niet altijd even makkelijk gehad. Rond de start van zijn carrière belandden zijn beide ouders in de gevangenis. Daardoor kampte O'Sullivan met depressies en drugsproblemen.

The Rocket

Desondanks bleef hij goed presteren en baarde hij opzien met zijn spel. Hij was namelijk razendsnel en stootte de ballen keihard in de pockets. Dat leverde hem de bijnaam The Rocket op.