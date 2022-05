Inspectie: te weinig tijd en mensen voor zorgvuldige asielbeoordeling

Dat had tot gevolg dat er jaarlijks tientallen miljoenen uitgegeven moesten worden aan dwangsommen . Volgens toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol voor Asiel was de achterstand van zo'n 15.000 zaken vorig jaar zomer bijna helemaal ingelopen. Maar inmiddels lopen de wachttijden weer op.

Omdat grondig onderzoek wel nodig is, wordt de algemene asielprocedure vaak alsnog verlengd. Het gevolg is een extra wachttijd voor de asielaanvrager die kan oplopen tot enkele maanden.

De druk om zo'n gesprek en de verdere beoordeling snel af te ronden is groot, omdat de IND kampt met een grote achterstand in de behandeling van aanvragen. Medewerkers slaan daarom pauzes over en werken 's avonds door.

Vluchtelingenwerk Nederland wijst er in een reactie op dat het rapport van de inspectie "het zoveelste is" in een reeks kritische onderzoeken. Volgens de organisatie is in de asielprocedure te weinig oog voor de menselijke maat. "De gevolgen daarvan voor vluchtelingen kunnen zeer groot zijn." Vluchtelingenwerk roept het kabinet op de situatie bij de IND snel te verbeteren na een reeks van bezuinigingen in het recente verleden.