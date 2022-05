Vanavond op tv: Foto's uit belegerd Marioepol • Maatregelen tegen de wolf

52 dagen in belegerd Marioepol

De evacuatie uit Marioepol verliep moeizaam. Twee maanden zaten honderdduizenden mensen vast in de belegerde stad. Ook Anatoli Kinasjtsjoek, de vader van Nieuwsuur-cameraman Bogdan, zat samen met zijn gezin 52 dagen in een schuilkelder. Elke dag kwam hij de schuilkelder even uit om een foto te maken.