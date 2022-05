Vrouwenorganisaties gealarmeerd door uitgelekt abortusstandpunt hof VS

Het is in de Verenigde Staten politiek en maatschappelijk een van de explosiefste thema's: abortus. Afgaande op een uitgelekt document lijkt het Hooggerechtshof op koers om het recht op abortus in te perken. Conservatieven vieren het nu al als een overwinning, meer progressieve Amerikanen en vrouwenrechtenorganisaties ervaren het als een mokerslag.

De juridische meningsvorming van het hoogste rechtsorgaan vindt doorgaans in het grootste geheim plaats. De verbazing is dan ook groot nu op de website van nieuwssite Politico een document van het hof verscheen. Het lek wordt al vergeleken met de Pentagon Papers van begin jaren 70, over de Vietnamoorlog.

In de concepttekst die in handen is van Politico zet een van de leden van het hof, rechter Samuel Alito, in bijna honderd pagina's uiteen hoe de meerderheid denkt over de geruchtmakende zaak Roe vs. Wade uit 1973, het fundament onder het abortusrecht in de VS. Die uitspraak werd bekrachtigd in 1992, met de Planned Parenthood vs. Casey-zaak.

Zeer conservatief

"Wij zijn van mening dat Roe en Casey moeten worden verworpen", schrijft de conservatieve Alito in de Opinion of the Court. "Het is tijd om recht te doen aan de grondwet en de abortus-kwestie weer bij de gekozen volksvertegenwoordigers te leggen."

Een definitieve uitspraak van het hof volgt pas in juni of juli, maar feit is dat het Hooggerechtshof momenteel zeer conservatief is. Het was een van de beloftes van toenmalig president Trump: ik zal rechters benoemen die tegen Roe vs Wade zijn. Trump mocht er drie benoemen, waardoor het hof nu bestaat uit zes conservatieve en drie liberale rechters.