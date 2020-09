City-aanwinst Aké kreeg warm gevoel na 'relaxed gesprek' met Guardiola

"Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", zegt Aké, die op zijn vakantieadres van zijn zaakwaarnemer hoorde dat City en Bournemouth akkoord waren over een transfersom van - naar verluidt - 44 miljoen euro.

In Zeist, waar hij met de Oranje-internationals bijeen is gekomen om zich voor te bereiden op de Nations League-duels met Polen en Italië, vertelt de verdediger hoe de transfer naar Manchester City tot stand kwam.

Na een lang seizoen met AFC Bournemouth was Nathan Aké toe aan vakantie. Om te proberen de degradatie uit de Premier League een plekje te geven. Amper terug van die vakantie was de Nederlander plots speler van een van de grootste clubs ter wereld.

Daarvoor zat nog een belangrijk moment: een gesprek met de trainer. En dat is bij City niet de minste, sterker nog: een van de succesvolste coaches van de laatste jaren: Pep Guardiola.

Guardiola leren kennen

Het onderhoud maakte indruk op de 25-jarige Aké, die op jonge leeftijd Feyenoord verliet voor Chelsea. "Het was best een gemakkelijk en relaxed gesprek eigenlijk. Het ging over het normale leven, over familie, van dat soort dingen."

"Je wil elkaar een beetje leren kennen en dat moet een warm gevoel geven aan beide kanten. Daarna was het voor mij makkelijk om de keuze voor Manchester City te maken."