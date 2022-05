Farah verliest van amateurloper en twijfelt over toekomst: 'Dit is de realiteit'

Tijdens de tien kilometer van Vitality London 10000 kon Farah in de slotfase Ellis Cross niet bijbenen in de strijd om de winst. "Misschien moet ik accepteren dan mijn carrière over is", aldus de 39-jarige viervoudig olympisch kampioen tegen de Britse pers. "Zo eerlijk moet je wel zijn."

Hij moest even met zijn ogen knipperen. Jarenlang was Sir Mo Farah de te kloppen man op de vijf en tien kilometer en nu moest de atletiekgrootheid een nederlaag slikken tegen een amateurloper.

🔥𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡!🔥 @elliscross96 produces a stunning performance to win the Vitality London 10,000 beating Sir @Mo_Farah in the home stretch. #London10000 #CelebrateYou pic.twitter.com/wisIV9KHPU

Farah reeg in zijn lange carrière de prijzen aaneen. De Brit won de vijf én tien kilometer op de Olympische Spelen van 2012 en 2016 en kreeg een koninklijke onderscheiding. Ook won hij zes wereldtitels.

Farah slaagde er vorig jaar niet in zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen en liep een jaar geen wedstrijd. "Ik ben geen jong vogeltje meer. Dit is de realiteit en wie ik nu ben. In de race had ik niet meer de krachten om te versnellen."

Cross kon niet geloven dat hij Farah geklopt had. "Ik dacht de hele tijd: hij gaat me terughalen. Pas op 20 meter van de streep geloofde ik in de zege. Ik ben overweldigd."

WK atletiek in juli

Wat nu voor Farah? In juli is de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. "Het WK staat momenteel niet op de radar. Tenzij ik kan wedijveren met de andere deelnemers, maar daar moet je vooraf eerlijk in zijn."

Hij zegt niet per direct te stoppen met lopen, hij wil eerst goed overleggen met zijn vrouw. "Zij is altijd eerlijk en kent mij beter dan wie dan ook. Ik hou nog steeds van de sport, maar soms is een bepaalde beslissing beter."