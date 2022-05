Schapendodende wolf krijgt nieuwe vijand: de wolvenconsulent

Steeds meer schapenhouders melden schade door rondtrekkende wolven. De meest recente cijfers van BIJ12, een organisatie die namens de provincies de schade bijhoudt, laten een opvallende stijging zien: waren er vorig jaar in de wintermaanden november, december en januari 24 schadegevallen veroorzaakt door een wolf, in de afgelopen wintermaanden steeg dat tot 112 schadegevallen. En dat vraagt om maatregelen: inmiddels is er een 'Landelijk Overleg Wolf' en hebben ten minste vier provincies een 'provinciale wolvencommissie'. Er is subsidie voor 'wolfwerende maatregelen' en er zijn twee heuse 'provinciale wolvenconsulenten'. Zij adviseren schapenhouders hoe ze hun dieren het best kunnen beschermen. 'Overlegclubjes' Er is van zeker 15 wolven vastgesteld dat ze in Nederland vertoeven en dus wordt het 'Interprovinciaal Wolvenplan' binnenkort geactualiseerd. Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdierenvereniging vindt het wel wat veel overlegclubjes. "Zo langzamerhand kun je je afvragen of er niet meer geld wordt besteed aan kopjes koffie, dan aan daadwerkelijke preventie."

Vier doodgebeten schapen en een aantal gewonde dieren. Dat is wat schapenhouder Harry Elzinga onlangs aantrof op zijn 20 hectare bosgebied in het Friese Makkinga. Eén schaap was vreselijk toegetakeld: de ribbenkast volledig opengeritst en de organen waren uit het dode schaap getrokken. Zeer waarschijnlijk het werk van een wolf. Hij is niet de enige. Zeker één dag per week gaat de Gelderse wolvenconsulent Johan Wesselink op bezoek bij schapenhouders en boeren, met in zijn kofferbak diverse gesubsidieerde rasters, stroomdraden en ander wolfwerend materiaal. Beschermingshonden Wesselink neemt Nieuwsuur mee naar Paul Aalbers, schapenherder op het Hulshorsterzand op de Veluwe. Hij zet zijn schapen aan het eind van elke dag ter bescherming in een zogeheten nachtkraal, een afgeschermd stuk heide, omgeven met stroomdraden van zo'n 7000 volt. Maar nu een collega-herder onlangs een wolvenaanval op klaarlichte dag meemaakte, gaat Aalbers verder. Hij begint een proef met kuddebeschermingshonden. "Die houden de wolven overdag op afstand, en markeren een eigen territorium. Hopelijk gaat dat werken", zegt Aalbers.

Het CDA in de provincie én in de Tweede Kamer willen ingrijpen. "In Den Haag vindt men wolven leuk, maar de schade ontstaat bij ons op het platteland", zegt het Gelderse CDA-statenlid Arjan Tolkamp. "Er zouden een soort van corridors moeten komen, zodat er op sommige plekken wolvenvrije gebieden ontstaan", oppert de CDA'er. Hij wordt gesteund door CDA-gedeputeerden Peter Drenth (Gelderland) en Henk Jumelet (Drenthe) en CDA-tweede Kamerlid Derk Boswijk. Afschotvergunningen Een onmogelijk voorstel, vindt Lelieveld van het Wolvenmeldpunt. "Juridisch kan het niet, want de wolf is in Europa beschermd. En praktisch is het ook niet te doen. Zo'n wolf loopt vrij door ons land. En kan per dag wel 50 kilometer lopen." Voor schapenhouder Elzinga is het wachten op de uitslag van de dna-monsters, die wildschade-taxateur Thomas Keur bij zijn gedode schapen heeft afgenomen. Als onomstotelijk vaststaat dat zijn schapen zijn gedood door een wolf, vergoedt de provincie de schade. Maar daar moet het wat hem betreft niet bij blijven. "Er moeten afschotvergunningen komen om de wolf te doden, want zo gaat het niet langer. Als dit zo doorgaat, kunnen mijn zoons niet verder met dit bedrijf. Die wolf, die hoort niet thuis in ons land."