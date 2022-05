Murray rekent op het gravel van Madrid af met teruggekeerde Thiem

Dominic Thiem beleeft vooralsnog niet al te veel plezier aan zijn rentree op de tennisbaan. De Oostenrijker moest in de eerste ronde van het masterstoernooi van Madrid zijn meerdere erkennen in de Schot Andy Murray: 3-6, 4-6.

Thiem, afgezakt naar de 91ste plaats op de wereldranglijst, stond sinds juni aan de kant met een polsblessure en kwam pas in april voor het eerst weer in actie. Hij speelde voor zijn duel met Murray drie partijen en verloor ze allemaal.

Thiem won in 2020 de US Open en haalde de finale op de Australian Open, iets wat hem in 2018 en 2019 ook op Roland Garros was gelukt. Successen die kwamen na de topjaren van Murray, die in 2016 de laatste van zijn drie grandslamtitels veroverde.

Sinds lange tijd weer op gravel

Voor de Schot, de nummer 78 van de wereld, was het zijn eerste partij op gravel in twee jaar.

In de eerste set kon Thiem geen vuist maken. In het begin van de tweede set miste Thiem meerdere breakpoints, leverde daarna zelf zijn opslag in, waarna hij de schade niet meer kon repareren.