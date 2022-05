Rotterdams bedrijf verkoopt vitamine-infusen, inspectie en experts zijn kritisch

De Inspectie Gezondheidszorg bekeek op ons verzoek de site. "We blijven na het lezen enkele vragen houden waarvan nog onvoldoende duidelijk is of de zorgaanbieder aan de voorwaarden voor alternatieve zorgverleners voldoet. Het toedienen van vitamines is niet verboden. Wel moet men zich houden aan richtlijnen over de hoeveelheid vitamines die gegeven mogen worden."

Sommige cosmetische klinieken boden al vitamine-infusen aan, maar Get A Drip in Rotterdam is de eerste zaak in Nederland die zich er specifiek op richt. Het is een filiaal van een Britse keten. Voor tussen de 100 en 500 euro kunnen mensen een infuus krijgen met namen als Anti-Ageing Drip en Hair Health Drip. Die prijsverschillen zijn volgens het bedrijf afhankelijk van "de ingrediënten".

Bij een winkel in Rotterdam kun je sinds een paar maanden infusen toegediend krijgen met vitaminen en mineralen. "Ter ondersteuning van gezondheid en welzijn", zegt het bedrijf. Maar dat roept de vraag op in hoeverre die claim kan worden waargemaakt: voedingsdeskundigen wijzen er vaak op dat dit soort extra's onnodig is, als je gevarieerd eet.

Did you know that you can book a Drip to come to your home or office? 💧 Call us now on 02034419096 or email [email protected] to book your visit. https://t.co/zMYkHnYWet pic.twitter.com/EJfAzFpRsg

Zo heeft vitamine B6 een maximale wettelijke dagdosering van 21 milligram. Een multivitamine-infuus van Get A Drip bevat 50 milligram. "Dat ligt dus boven de wettelijke hoeveelheid", zegt het Voedingscentrum, dat we ook vroegen naar het aanbod van het bedrijf te kijken. "Hoge doseringen B6 kunnen leiden tot zenuwschade. Klachten zijn vooral een doof gevoel, tintelingen of pijn in handen en voeten."

'Niet voor dagelijks gebruik'

Get A Drip Nederland weerspreekt dat de door hen aangeboden infusen zenuwschade kunnen veroorzaken. "Wanneer dit dagelijks op langdurige basis wordt ingenomen kan zenuwschade ontstaan. Onze infusen zijn niet voor dagelijks gebruik. Wij hanteren voor veel producten een maximum van eens per maand."

Er is ook een infuus met 25 gram vitamine C. Vitamine C heeft geen wettelijk maximum per dag, maar wel een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 75 milligram. 25 gram is 333 keer die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. "Dit is extreem veel", zegt het Voedingscentrum. "Hoewel er geen bovengrens is, kan meer dan 2 gram per dag leiden tot een verhoogde uitscheiding van oxaalzuur met de urine. Kortom: het lijkt erop dat veel van deze producten een heel hoge dosering hebben die bij sommige vitamines kan leiden tot nadelige effecten."

Een hoge uitscheiding van oxaalzuur is een risicofactor voor het krijgen van nierstenen. Volgens het bedrijf blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat vitamine C-infusen niet hoeven te leiden tot nierstenen. "Om enig risico te vermijden is in ons protocol opgenomen patiënten met nierklachten geen hoge doseringen vitamine C te geven."

Infuus is voorbehouden handeling

Het inbrengen van een infuus is een zogeheten voorbehouden handeling. "Dat betekent dat dit moet gebeuren door of in opdracht van een arts", zegt de Inspectie Gezondheidszorg. "Deze arts is verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Ook zijn we benieuwd hoe goed bezoekers worden geïnformeerd voor de behandeling en of er ook een nazorgtraject is."

Get A Drip zegt hieraan te voldoen. "Bij ons kijkt altijd een arts mee naar de medische vragenlijsten en medische observaties van de klant. In opdracht van de arts zal dan het infuus worden toegediend door BIG-geregistreerde verpleegkundigen die zijn gekwalificeerd in het toedienen van infusen, of de arts doet het zelf."

Het bedrijf stelt dat klanten tevreden zijn en zich beter voelen. Zo zouden mensen beter slapen en meer energie krijgen. "Ook nemen klanten supplementen ter preventie of willen ze hun immuunsysteem boosten."

'Vitamines via voedsel beter'

De vraag blijft wel of deze infusen nut hebben. Volgens Marian de van der Schueren, hoogleraar diëtetiek en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, krijg je voldoende vitamines en mineralen binnen als je goed en gevarieerd eet. "Uiteraard kan het voor individuen nodig zijn om supplementen te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens (ernstige) ziekte. Maar wij raden altijd aan dit onder begeleiding te doen van een diëtist of arts, en op basis van de inname, behoefte en laboratoriumuitslagen."

Ze zegt dat het in het algemeen beter is om vitamines en mineralen in te nemen via voedsel. "Ze lijken dan beter te werken dan met een pil of infuus. Waarschijnlijk doordat in voedsel ook nog tal van andere voedingsstoffen zitten, waardoor de werking versterkt wordt. Wateroplosbare vitamines, zoals vitamine C, worden bij te hoge doses gewoon weer uitgeplast. Vetoplosbare vitamines gaan stapelen en kunnen toxisch zijn."