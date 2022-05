Titelfeest Trabzonspor schokte ook kampioenenmaker Denswil: 'Liep beetje uit de hand'

Een massale veldbestorming na het laatste fluitsignaal, spelers die werden gekust, geknuffeld én uitgekleed door de eigen supporters en een stad die 's avonds werd omgetoverd tot een groot festivalterrein. Nee, zo'n volksfeest als in het Turkse Trabzon had de Nederlandse voetballer Stefano Denswil (28) niet eerder meegemaakt. "Het was een compleet gekkenhuis", zegt de verdediger in gesprek met de NOS. We spreken Denswil via Facetime, twee dagen nadat zijn club Trabzonspor voor het eerst sinds 38 jaar weer kampioen van Turkije is geworden. Als we hem vragen om zijn camerastandpunt te veranderen, staat hij gelijk op. "Ik zat lekker op de bank eerlijk gezegd. Even de beentjes strekken na afgelopen weekend. Maar ik loop wel even naar de tafel, haha."

Denswil zag gekte na landstitel Trabzonspor: 'Zelfs mensen met hartstilstand'

Denswil is nog altijd aan het bijkomen van de kampioenswedstrijd tegen Antalyaspor afgelopen zaterdag. Denswil moest vlak voor tijd bij 2-2 het veld verlaten met een hamstringblessure. Daarom stond hij vijf heel lange minuten nagelbijtend langs de lijn. Als een ware coach motiveerde hij zijn medespelers om het gelijkspel over de streep te trekken. Supporters te vroeg het veld op En toen klonk het laatste fluitsignaal. Tenminste, dat dacht alles en iedereen in het stadion. "De supporters kwamen een halve minuut te vroeg het veld op. Ik weet ook niet hoe dat kwam. Gelukkig protesteerden de scheidsrechter en tegenstander niet en kon de wedstrijd afgemaakt worden toen het veld weer leeg was." Na het daadwerkelijke eindsignaal stroomde het veld binnen een mum van tijd weer vol. Denswil hinkte het veld op - "zo'n blessure vergeet je dan even" - om het feest te vieren.

Trabzonspor-supporters stormen het veld op na het laatste fluitsignaal - ANP

"De ene supporter trok mijn shirt van mijn lichaam, de ander wilde mijn broek hebben. Op een gegeven moment werd het bijna knokken. Ik snap het wel, want na 38 jaar dromen ze er al zo lang van. Maar soms liep het wel een beetje uit de hand." Ziekenhuis Denswil zag ook dat er een een aantal mensen naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. "Er kregen een paar mensen een hartstilstand op de tribune. Dat is natuurlijk niet leuk om mee te maken. Hopelijk is het goed met hen afgelopen." In de stad, waar zich tienduizenden mensen hadden verzameld, ging het feest verder. De beelden van de supporters die met hun telefoons de straten en pleinen verlichtten gingen de wereld over.

Ben daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Teşekkürler sevgilim Trabzonspor ❤️💙 pic.twitter.com/Xg1JsqHGVq — Aslan Kar (@aslankartv) May 1, 2022

Zelf viert Denswil een klein feestje thuis met familie. "De club had ons aangeraden om niet naar de stad te gaan vanwege de drukte en de fans die aan je kunnen trekken." Bize her yer Trabzon Thuis werd hij vanuit alle hoeken gefeliciteerd. "Zelfs vanuit Amerika kreeg ik berichten. Maar ook Frankrijk en heel veel uit Nederland. Ik zag beelden van feest in Den Haag en Rotterdam. Daar komt de Turkse spreuk Bize her yer Trabzon ook vandaan. Maak niet uit waar we zijn, we blijven altijd Trabzon." De complete gekte na het binnenhalen van de titel kwam niet uit de lucht vallen. Trabzonspor smachtte al sinds 1984 naar de landstitel. Dat de club uit Trabzon, een havenstad in het noordoosten van Turkije, nu weer kampioen is mag een daverende verrassing genoemd worden.

Een feestvierende supporter in Trabzon - ANP

Het is daarnaast een breuk in de traditie van de Turkse competitie, waar het kampioenschap vrijwel altijd naar een club uit Istanbul gaat. Samen met Bursaspor (2010) is Trabzonspor de enige club buiten Istanbul die ooit kampioen is geworden. Buiten Trabzon wordt de club gezien als het lelijke eendje van Turkije. Napoli van Turkije "Overal waar we gaan, haten mensen Trabzon", beaamt Denswil. "Wij zijn eigenlijk het Napoli van Turkije. Dat maakt het nu wel extra mooi. Die haat gaf ons alleen maar meer motivatie om te winnen." Het Napoli van Turkije. Die vergelijking snijdt hout. Beide clubs komen uit rauwe havensteden die vechten tegen de zittende macht. Het kampioenschap van Trabzonspor doet sterk denken aan dat van Napoli in 1987. Toen gaf het 'kleine' Napoli de gevestigde orde uit Turijn en Milaan het nakijken.

Marek Hamsik viert het kampioenschap van Trabzonspor - Pro Shots