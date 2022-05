'NCTV waarschuwde voor polarisatie door politieke partijen'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de afgelopen jaren in het geheim gerapporteerd over polarisatie door politieke partijen. Dat concludeert NRC Handelsblad op basis van stukken die zijn vrijgegeven na een beroep van de krant op de Wet openbaarheid van bestuur. De PVV en Denk komen meerdere keren voor in de rapportages van de NCTV, maar ook BIJ1 en de Forum voor Democratie worden genoemd.

Dat over politieke partijen wordt gerapporteerd is anders dan toenmalig minister Grapperhaus van Justitie vorig jaar aan de Tweede Kamer heeft gemeld. Die zei dat politici nooit onderwerp zijn geweest van rapportages van de NCTV. De dienst zelf vindt niet dat de Kamer verkeerd is geïnformeerd. Om trends goed in te schatten is het "onvermijdelijk dat openbare uitingen van relevante spelers in beeld komen", zegt de NCTV.

Grapperhaus beweerde dat politici alleen op sociale media werden gevolgd met het oog op hun eigen veiligheid, maar uit de vrijgegeven stukken valt op te maken dat de NCTV wel degelijk aandacht had voor hun inhoudelijke standpunten en daar ook opvattingen over had.

Zo is Denk uitvoerig in beeld gebracht, met stevige conclusies: die partij zou "fungeren als politiek podium voor het politieke salafisme in de Tweede Kamer." Denk zou het idee verspreiden dat moslims in Nederland anders worden behandeld dan niet-moslims: "Dit kan wantrouwen aanwakkeren jegens de overheid en voedt mogelijk antidemocratische tendensen".

In strijd met de wet

Ook heeft de NCTV veel aandacht voor de PVV, die in de ogen van terrorismebestrijders steeds minder afstand neemt van extreem-rechts. Zo liet de partij activisten uit die hoek toe op een bijeenkomst in 2018, wat door de extremisten als een bewijs zou worden gezien dat hun ideeën worden geaccepteerd door een gevestigde partij.

Partijleider Wilders zou de geesten rijp maken voor radicalisering doordat hij "Nederlanders" tegenover "buitenlanders" plaatst. Ook gebruikt hij op sociale media hashtags als #KomInVerzet, die werden overgenomen door extreem-rechtse organisaties.

De dienst rapporteerde aan overheidsinstanties over ontwikkelingen op het gebied van extremisme, maar is daarmee gestopt omdat in strijd met de wet ook over personen informatie werd verzameld. De NCTV valt direct onder de minister van Justitie en mag niet zomaar informatie verzamelen over politici en politieke partijen.