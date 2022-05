Wekdienst 3/5: Premiers van Finland en Zweden in Duitsland • Uitspraak tegen verdachte Zaanse kunstroof

Goedemorgen! Premiers Marin van Finland en Anderson van Zweden bezoeken bondskanselier Scholz in Berlijn, en vliegmaatschappijen overleggen met Schiphol over de financiële schade die zij liepen door het annuleren van vluchten.

Eerst het weer: er is veel bewolking in de noordelijke helft van het land, waaruit lokaal een spatje regen valt. In het zuiden schijnt de zon wel regelmatig. Onder de bewolking in het noorden wordt het 10 tot 12 graden, in het zuiden kan het regionaal 19 graden worden. De wind waait overwegend matig uit het noorden.

Wat heb je gemist?

In de Verenigde Staten staat het landelijke recht op abortus onder druk. De Amerikaanse nieuwssite Politico meldt op basis van een uitgelekt document dat het Hooggerechtshof op het punt staat om twee eerdere uitspraken te vernietigen die dat recht onderschrijven.

Een eerste voorstel kreeg volgens Politico een meerderheid van de stemmen. In dat voorstel bekritiseert rechter Samuel Alito de uitspraak in de beroemde zaak Roe vs. Wade uit 1973, waarin het abortusrecht in de VS is geregeld. Een definitief besluit van het hoogste rechtsorgaan wordt binnen twee maanden verwacht.

Ander nieuws uit de nacht: