Nederland scoort relatief laag op persvrijheidsindex, veiligheid journalisten onder druk

Zo wordt gekeken in hoeverre journalisten hun werk kunnen doen, zonder dat er druk op hen wordt uitgeoefend door politici. Ook onderzoekt de organisatie in hoeverre er censuur is in een land en of journalisten bijvoorbeeld veilig kunnen werken. De ranglijst wordt gemaakt op basis van een vragenlijst die aan journalisten en ook aan onder anderen juristen wordt voorgelegd.

Om de persvrijheid in een land te bepalen, kijken de onderzoekers naar allerlei factoren. Die zijn dit jaar onderverdeeld in vijf categorieën. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid, wetgevingskader en politiek.

Nederland scoort dit jaar minder goed wat betreft persvrijheid dan naburige landen als België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse internationale persvrijheidsindex van Verslaggevers Zonder Grenzen (VZG), die dit jaar via een aangepaste methodiek is opgesteld. Nederland staat op plaats 28 van in totaal 180 landen.

'Klimaat is achteruitgegaan'

Het Nederlandse Free Press Unlimited ziet een duidelijk aantal voorbeelden in het afgelopen jaar waarbij de persveiligheid in het geding was. Zo werd in Gelderland een fotograaf in zijn auto omgeduwd door een shovel en kreeg een Groningse journalist een brandbom door zijn brievenbus.

Journalistenvakbond NVJ herkent dit patroon. De vakbond stelt dat het aantal ernstige incidenten met journalisten de afgelopen twee jaar enorm is gestegen. "Het klimaat is snel achteruitgegaan", zegt Paul Teixeira, die zich bezighoudt met het thema veiligheid. Hij ziet dat er met name door de coronacrisis meer polarisatie en agressie is tegen journalisten. "De lontjes zijn korter."

Vorige maand publiceerde Free Press Unlimited al een rapport waaruit bleek dat de veiligheid van journalisten in Nederland afkalft. Specifieke groepen lopen meer risico, zoals freelancers, vrouwelijke journalisten en journalisten die schrijven over de georganiseerde misdaad.

Free Press Unlimited noemt als voorbeeld het Marengo-proces, dat draait om de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ook het besluit van de NOS om de logo's van busjes te verwijderen, ziet Free Press Unlimited als casus waarbij de veiligheid van journalisten onder druk stond.