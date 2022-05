'Amerikaans Hooggerechtshof wil federaal abortusrecht afschaffen'

Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat op het punt om het landelijk recht op abortus af te schaffen. Het hof wil daartoe twee eerdere uitspraken die dat recht regelen vernietigen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Politico op basis van een gelekt document, dat door de site online is gezet.

Een eerste voorstel kreeg volgens Politico een meerderheid van de stemmen. In dat voorstel bekritiseert rechter Samuel Alito de uitspraak in de zaak Roe vs. Wade uit 1973, dat het abortusrecht in de VS regelt. De uitspraak werd in 1992 bekrachtigd in een andere zaak, Planned Parenthood vs. Casey.

"Roe was vanaf het begin af aan afschuwelijk verkeerd", schrijft de rechter in een stuk dat is gedateerd op 10 februari. "Het is tijd om de grondwet in acht te nemen en de abortuskwestie terug te geven aan de volksvertegenwoordigers." Vier andere door Republikeinen benoemde rechters stemden daarmee in, aldus de nieuwssite.

Een definitief besluit van het hof, dat ook bestaat uit drie liberale rechters en een conservatieve voorzitter, wordt binnen twee maanden verwacht.

Staten bepalen regels

De rechters behandelen de abortuswetgeving vanwege een zaak van de staat Mississippi. Die wil sinds 2018 abortus na vijftien weken zwangerschap verbieden, maar verloor een rechtszaak van een abortuskliniek. Ook later verloor de staat een zaak. Begin december kwam de zaak bij het Hooggerechtshof terecht. Mississippi wil dat de uitspraken uit 1973 en 1992 worden vernietigd.

Mocht de uitspraak ook daadwerkelijk worden vernietigd, dan zou dat betekenen dat de abortuswetgeving in de VS weer in handen komt van de staten. Die kunnen dan bepalen hoe de abortuswetgeving eruitziet. Op dit moment mogen staten abortus wel reguleren, zolang het voor vrouwen niet te moeilijk wordt abortus te verkrijgen.