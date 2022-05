Junta in Mali wil af van defensieakkoorden met Frankrijk

De militaire machthebbers in Mali gaan de defensieakkoorden met voormalig kolonisator Frankrijk verbreken. Volgens de junta hebben Franse troepen zich schuldig gemaakt aan "flagrante schendingen" van de soevereiniteit van Mali.

De aankondiging is de zoveelste stap in de verslechtering van de relaties tussen Frankrijk en Mali. Volgens een woordvoerder van het leger heeft het Franse leger het luchtruim van Mali regelmatig geschonden.

De Fransen schortten in juni vorig jaar de gezamenlijke militaire operaties met het Malinese leger op. Begin dit jaar haalde Frankrijk al zijn troepen terug uit het West-Afrikaanse land. Ook andere Europese landen, zoals Nederland, stopten met hun strijd tegen jihadisten in Mali.

Rusland

De Malinese junta kwam in augustus 2020 aan de macht. De relatie met Frankrijk, dat sinds 2013 strijdt tegen jihadisten in Mali, verslechterde toen de junta ondanks eerdere beloftes de macht niet af wilde geven. De Franse ambassadeur in Mali moest begin dit jaar vertrekken.

Ook is de relatie tussen Parijs en Mali verslechterd door Rusland. Zowel Frankrijk als de Verenigde Staten zeggen dat huurlingen van het aan het Kremlin gelieerde beveiligingsbedrijf Wagner zijn ingezet in Mali. De junta beweert dat zij slechts worden ingezet als militaire instructeurs.

Correspondent Saskia Houttuin reisde naar Mali en zag hoe groot de invloed van Rusland op het land is: