Meer winkels: vooral toename bakkers, supermarkten en slijterijen

Een nieuwe bakkerij die opent in een pand waarin eerder een boekwinkel zat; dat is kort samengevat de trend in de winkelstraten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal winkels het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2010 is toegenomen. Maar dat geldt niet voor alle soorten winkels.

Vooral het aantal winkels dat etenswaren verkoopt steeg. Zo waren er op 1 januari van dit jaar bijna 5 procent meer (banket)bakkers dan een jaar eerder. Ook het aantal supermarkten, slijterijen, viswinkels en groenteboeren nam toe.

Boekwinkels werden juist hard getroffen. Bijna een op de twaalf boekhandels sloot de deuren. Een grotere afname dan in de drie voorgaande jaren samen. Ook sloten er relatief veel schoenwinkels en kantoorboekhandels.

Kledingwinkels zijn nog steeds verreweg de grootste groep winkels, ondanks een lichte daling. Van de bijna 84.000 winkels in Nederland verkopen er ruim 13.000 kleding.

Groningen enige krimpprovincie

Vlieland kreeg er relatief de meeste winkels bij in 2021. De winkelierspopulatie van de eilandgemeente nam met 18 procent toe. Van de grote gemeenten werd vooral in Haarlemmermeer (+4,3 procent) en Nijmegen (+2,5 procent) de winkelstraat voller.

Oostzaan (-9,4 procent) en Lopik (-8,8 procent) kenden de grootste afname. De Groningen was de enige provincie waar het totaal aantal winkels licht afnam. In Zuid-Holland en Overijssel dijde het winkelbestand het meeste uit.

Ondanks de lichte landelijke stijging zijn er nog altijd 13.000 winkels minder dan in 2010, het hoogtepunt in de winkelstraat.