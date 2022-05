Atalanta verliest in eigen huis punten tegen degradatiekandidaat Salernitana

Atalanta had in de strijd om Europees voetbal eigenlijk een overwinning nodig, maar dat lukte tegen degradatiekandidaat Salernitana niet. Basisspelers Marten de Roon en Hans Hateboer konden puntenverlies niet voorkomen: 1-1. Teun Koopmeiners bleef het hele duel op de bank.

Atalanta was in de eerste helft voortdurend in de aanval, creëerde hier en daar een kansje en stond toen opeens met 0-1 achter. Uit het niets sloeg Salernitana toe, toen Milan Djuric aangaf en Ederson binnentikte.

Het leidde op het veld en in het uitvak tot enorme vreugde. Salernitana, dat vorig seizoen promoveerde vanuit de Serie B, is al tijden verwikkeld in een hevige degradatiestrijd.

Het doek leek een maand geleden al zo goed als gevallen voor de Zuid-Italianen, maar de laatste weken begon het plots toch aardig te draaien. Salernitana won drie keer op rij en voerde de druk op nummer zeventien Cagliari op.