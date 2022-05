Leverkusen zet met zege op B-team Frankfurt stap naar CL, Leipzig morst dure punten

De twee duels konden niet op zondag gespeeld worden, omdat 1 mei (de Dag van de Arbeid) een feestdag is in Duitsland. Bovendien zijn er dan veel protesten en manifestaties, waardoor de politie geen manschappen beschikbaar had voor voetbalduels.

Voor zowel Frankfurt als Leipzig was het duel een tussendoortje van een tweeluik in de Europa League. Frankfurt verdedigt donderdag in de halve finale in eigen huis een 2-1 voorsprong tegen West Ham United, Leipzig moet in Glasgow een 1-0 overwinning uit de heenwedstrijd zien vast te houden om zich voor de eindstrijd te plaatsen.

Acht wisselingen bij Frankfurt

Frankfurt-coach Oliver Glasner besloot veel spelers rust geven voor het duel van donderdag en voerde liefst acht wisselingen door in zijn basiself. Zo stond oud-Sparta-spits Ragnar Ache voor het eerst in bijna twee jaar in de basis. Hij kreeg de voorkeur boven Sam Lammers, die aan het begin van de tweede helft mocht invallen.

Leverkusen, waar Mitchel Bakker en Daley Sinkgraven kort mochten invallen, had weinig moeite met het B-team. De eerste grote kans van de wedstrijd was direct raak: Moussa Diaby stelde met zijn tiende assist van het seizoen Paulinho in staat om te scoren.