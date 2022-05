35-jarige man noemt geldnood als reden voor verspreiden 'gruwelporno'

Geldnood was voor een 35-jarige man uit Barendrecht de reden om op internet te handelen in video's van verkrachtingen en kinder- en dierenporno. Dat zei hij vandaag op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de geruchtmakende zaak rond het maken en verspreiden van 'gruwelporno'. Het OM verdenkt de Barendrechter ook van verkrachting en van het dwingen van minderjarigen tot het maken van seksvideo's van zichzelf.

Michael M., die bekendstond als 'Mr. Dark', was tussen 2012 en 2020 beheerder van de website Darkscandals. In die periode adverteerde de site met video's van meisjes en vrouwen over de hele wereld, die onder dwang seksuele handelingen verrichtten of vernederd werden. Ook zijn er video's van verkrachtingen, kinder- en dierenporno.

Minderjarigen dwingen tot seksvideo's

Justitie verdenkt M. er ook van dat hij ten minste tien minderjarigen heeft gedwongen tot het maken van seksvideo's van zichzelf. M. zou zich online als iemand anders hebben voorgedaan en zo de slachtoffers hebben misleid. Volgens justitie dreigde hij naaktfoto's van hen te verspreiden als ze geen seksuele handelingen zouden verrichten.

De filmpjes van de afgeperste slachtoffers zijn gevonden op een computer van M.. Volgens de verdachte kwamen de video's van een telefoon die hij van de werkelijker afperser kocht. Die telefoon zou zijn gesynchroniseerd met zijn computer.

Ook zou M. twee slachtoffers hebben verkracht. In één geval ontkent M. dat er sprake was van seks, in het andere geval zou het zijn gegaan om vrijwillige seks. "We hadden een relatie. Ik heb gewacht tot ze 16 jaar was, maar achteraf had ik langer moeten wachten."

M. werd in maart 2020 aangehouden na een groot onderzoek van opsporingsinstanties in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Toen werd ook de website, waar zo'n 2000 video's op stonden, offline gehaald.

Geen grip op video's

Toegang tot de website kon worden verkregen door een betaling in cryptovaluta of door het aanleveren van nieuw, zelfgemaakt materiaal. Video's moesten volgens justitie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moesten de handelingen in de video's echt zijn. Nagespeelde video's zouden door M. zijn afgewezen.

Op de zitting las de rechter een mail voor, waarin Darkscandals een opgestuurde video afwijst: "Ze lacht steeds, het moet een echte verkrachting zijn."

In de rechtbank erkende M. dat hij de beheerder was van de website, maar ontkende hij zelf direct iemand iets aangedaan te hebben. Hij verklaarde dat hij geen grip had op wat anderen uploaden, schrijft de regionale omroep Rijnmond. "De expliciete video's waren misschien moreel niet aanvaardbaar. Een grijs gebied", noemde hij het. Ook keurt hij naar eigen zeggen kinderporno af.

Voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak zijn vier dagen uitgetrokken. Woensdag volgt de strafeis.