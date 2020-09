Etappe 5: houden de sprinters het vol in de moeilijke aankomst in Privas?

Het parcours van de vijfde etappe van de Tour - NOS

Op een paar heuveltjes na gaat het profiel van de vijfde etappe voornamelijk naar beneden. Toch is een massasprint in de rit die het peloton door de Ardèche van Gap naar Privas voert, niet vanzelfsprekend. De enige beklimmingen en de moeilijkste punten zitten in de laatste 55 kilometer. Daarin gaan de renners onder meer over de Rhône, waar de beruchte mistral, de krachtige noordelijke wind, kan waaien die het het peloton moeilijk kan maken. Twee keer vierde categorie De twee hellingen van de vierde categorie schrikken de sprinters niet per definitie af, maar de laatste top ligt op slechts 16 kilometer van de aankomst. En dan is het nog niet gedaan met de verraderlijkheden.

Vanaf 14.20 uur live op NPO 1 De vijfde Touretappe begint om 13.20 uur, beelden van de koers zijn vanaf 14.20 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.20 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

In Privas, waar voor het eerst in de Tourgeschiedenis een etappe finisht, loopt de weg tot een kilometer voor de streep aardig omhoog. Kunnen Caleb Ewan, Sam Bennett en Giacomo Nizzolo de ongecategoriseerde helling overleven of zijn, bijvoorbeeld, Peter Sagan en Greg Van Avermaet in het voordeel? Rotondes, drempels en slingerwegen Bovendien nodigt de slotkilometer niet bepaald uit voor een massasprint zoals afgelopen maandag. Veiligheid in de wielersport staat na enkele zware ongelukken in de laatste weken weer hoog op de agenda. Maar in de Avondetappe vertelde Steven Verstockt, veiligheidsexpert van de Universiteit van Gent, dat de finale van de etappe van vandaag een aantal gevaren kent. "In de laatste kilometer zitten een aantal moeilijkheden. Een rotonde op 950 meter, eentje op 250 meter en een aantal drempels. Er zitten ook nog wat slingerbochten tussen. Ik vraag me af waarom ze voor die laatste kilometer hebben gekozen." Bekijk hier de analyse van Verstockt:

De etappe begint in Gap, dat voor de 26ste keer een start of finish van een etappe in de Ronde van Frankrijk organiseert. Vorig jaar won Matteo Trentin de rit die eindigde in Gap. Herman van der Zandt vertelt over de bevrijding van de stad in de Tweede Wereldoorlog: