In Oekraïne wordt verkrachting als wapen ingezet, maar vervolging is vaak moeilijk

"Vrijwel alle vrouwen en meisjes wilden vluchten. De vrouwen die dat niet lukte gingen 's nachts de bossen in om daar te slapen, met elkaar in een groep. We hebben talloze mensen gesproken die vertelden over Russische soldaten die huis aan huis gingen kijken of ze vrouwen en meisjes konden vinden."

Het is slechts één van de vele verhalen die Katrien Coppens de afgelopen dagen in Oekraïne heeft gehoord. Ze is directeur van de Mukwege Foundation, een mensenrechtenorganisatie die zich richt op slachtoffers van seksueel geweld in oorlog- en conflictsituaties. Gisteravond kwam Coppens terug uit Oekraïne, waar zij sprak met slachtoffers, hulpverleners, ngo's en Oekraïense ambtenaren.

Maatschappij ontwrichten

"Verkrachting is een heel goedkope en effectieve manier om een gemeenschap totaal te ontwrichten", zegt Coppens. "Als een vrouw verkracht wordt, voelt haar man zich schuldig, kinderen zijn geschokt. Seksueel geweld leidt tot schaamte, het slaat naar binnen, dus ook op de heel lange termijn werkt het heel naar."

Officiële cijfers over verkrachting in Oekraïne door Russische soldaten zijn er nog niet, en ook wat betreft anekdotisch bewijs vermoedt Coppens dat we slechts van het topje van de ijsberg weten.

"De verhalen die we horen zijn uit gebieden waar Russen weer vertrokken zijn. Veel soldaten hebben gezegd: als je dit vertelt, weet dan: we komen terug. Veel vrouwen denken toch: ik leef nog, ik hou mijn mond en ik ga door met mijn leven."

Toen Rusland in 2014 de Donbas binnenviel waren er ook al verhalen van verkrachtingen door Russische soldaten. Iryna Dovhan was een van de slachtoffers. Waarschuwing: de beschreven handelingen in deze video kunnen als heftig worden ervaren.