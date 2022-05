Waarom schepen met Russische olie naar Rotterdam blijven varen

Maar alle Russische schepen of schepen met Russische lading boycotten is juridisch niet mogelijk, zegt FNV Havens. De vakbond durft het niet aan, uit angst rechtszaken van scheepseigenaren te verliezen. Wel roept de vakbond individuele havenarbeiders op zich als ' gewetensbezwaarder ' te melden. Zij worden dan tijdelijk overgeplaatst naar ander werk.

De Oekraïense ambassade roept op om ook deze schepen te weigeren. Maar de oproep lijkt geen gehoor te krijgen. "Zolang ze niet onder de sancties vallen, zijn de schepen welkom in Rotterdam", zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam. In Brussel steggelen de Europese lidstaten al weken over het sanctioneren van Russische olie, maar voorlopig staan olieproducten nog niet op de lijst. Ook vandaag kwamen de landen er niet uit.

"Andere landen zijn er nog niet klaar voor en ik geloof dat we dat moeten respecteren", zei de Duitse minister Habeck. Een kwart van alle ruwe olie in de EU kwam voor de oorlog uit Rusland. Bij landen als Hongarije en Slowakije ligt het Russische aandeel nog veel hoger. Dat lijken dan ook de landen die 'er nog niet klaar voor zijn'.

Ook voor Nederland is Russische olie belangrijk. Bijna een kwart van alle geïmporteerde olieproducten kwam eind 2021 uit Rusland. Bij ruwe olie gaat het zelfs om zo'n 30 procent.

Olietankers lossen die ruwe olie in de Europoort en op de Maasvlakte. De ene helft gaat naar de raffinaderijen in de haven, de andere helft wordt doorgevoerd naar andere havens en raffinaderijen in Europa.

De invoer van ruwe olie uit Rusland werd in de eerste maand van de oorlog nauwelijks beïnvloed, blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal van het Havenbedrijf Rotterdam. De overslag van stookolie liep al wel flink terug. De verwachting van de haven is dat ook de import van andere olieproducten wat is gedaald sinds maart.

Een boycot zou die import nog veel verder doen teruglopen. En dat heeft economische gevolgen. "Met name in Centraal- en Oost-Europa", zegt Erik Klooster van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. "Maar we zullen het ook wel degelijk in Nederland merken."