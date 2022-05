Grosjean maakt geen vrienden in IndyCar: 'Een oude aap leer je geen kunstjes meer'

Hij verliet de Formule 1 als een held, nadat hij uit een vlammenzee was ontsnapt. De Fransman Romain Grosjean maakte ruim een jaar geleden de overstap van de Formule 1 naar de IndyCar, waar hij direct een van de populairste coureurs was, door zijn onwaarschijnlijke verhaal.

Maar onder sommige zijn collega's in de Verenigde Staten heeft Grosjean het inmiddels al verbruid, zoals hij ook in de Formule 1 meermaals andere coureurs op zijn dak kreeg na onbezonnen acties op het circuit.

'Maken snel kennis met zijn reputatie'

Afgelopen zondag kwam Grosjean in aanraking met de bolide van Graham Rahal. In de strijd om de zevende plek op het Barber Motorsports Park in Alabama raakte Grosjean tot twee keer toe de auto van Rahal, die hem na de race een veeg uit de pan gaf.

"Een oude aap leer je geen kunstjes meer. We maken hier snel kennis met de reputatie die hij in Europa heeft opgebouwd."

Grosjean stond na verloop van tijd in de Formule 1 te boek als een brokkenpiloot en werd in 2018 zelfs geschorst voor de Grand Prix van Italië. Een week eerder waren er door zijn toedoen drie coureurs uitgevallen bij de GP van België.

'The Phoenix'

Toch is de meest beklijvende herinnering aan de F1-loopbaan van Grosjean het moment waarop hij uit zijn brandende bolide weet te ontsnappen, tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020. Wonder boven wonder lukte het hem zelf zijn brandende auto te verlaten, waar serieus voor zijn leven werd gevreesd.