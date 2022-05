In beeld: zo viert de islamitische wereld het einde van de ramadan

Voor de ingang van deze moskee in Manilla, in de Filipijnen, liggen tientallen schoenen die worden uitgedaan voordat men het gebedsgebouw betreedt:

Na het gebed is het tijd om feest te vieren, en daarbij hoort feestelijke kleding. Bij de Koning Abdulaziz Moskee in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, spelen kinderen met ballonnen:

In Nederland en België wordt ook wel gebruik gemaakt van de naam Suikerfeest om de viering aan te duiden. Deze term verwijst naar de lekkernijen die tijdens het feest worden gegeten. Het woord is afgeleid van een Turkse benaming voor het feest: Seker Bayramı ('snoepjesfeest'). Deze term zou dan weer een vervorming zijn van de in de Ottomaanse tijd bruikbare woorden Sükür Bayramı, dat 'feest van de dankbaarheid' betekent.

Moslims vieren vandaag dat de ramadan voorbij is, een maand die als heilig geldt en waarin wordt gevast van zonsopgang tot zonsondergang. De gangbare term voor het feest is het Arabische Eid al-Fitr. Dit betekent letterlijk 'het feest van het verbreken van het vasten'. Om elkaar met het einde van de vastenmaand te feliciteren, wordt vaak gebruik gemaakt van de woorden 'Eid Mubarak', vertaald: 'heb een gezegende viering'.

Een meisje poseert in een bloemetjesjurk voor de Rotskoepelmoskee in Jeruzalem. Het ochtendgebed in de moskee is vlak daarvoor geëindigd, gelovigen verlaten de moskee: