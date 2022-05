UEFA weert Rusland van Europese toernooien, Oranjevrouwen nu tegen Portugal op EK

De Oranjevrouwen hadden eerder al aangekondigd om niet tegen Rusland of Belarus te willen spelen. Nederland tegen Portugal wordt de tweede groepswedstrijd op het EK. Het duel wordt op 13 juli in Leigh gespeeld.

De Russinnen waren in groep C ingedeeld bij Oranje, Zweden en Zwitserland en worden vervangen door Portugal, dat in de kwalificatie werd uitgeschakeld door Rusland.

De UEFA heeft vandaag een aantal nieuwe maatregelen bekendgemaakt tegen Rusland, vanwege de oorlog in Oekraïne. De belangrijkste: op het EK voor vrouwen dat komende zomer in Engeland gehouden wordt, mag Rusland niet deelnemen.

Een andere maatregel die de UEFA bekendmaakte, is dat het mannenteam niet zal deelnemen aan de Nations League. Het land zal onderaan in groep 2 van divisie B eindigen en naar divisie C degraderen. Eerder besloot de FIFA al om Rusland uit te sluiten van verdere deelname aan de kwalificatie voor het WK in Qatar van komend najaar.

Ook volgend seizoen geen Russische clubs in Champions League

Verder meldt de UEFA dat het voorgenomen bid van Rusland voor de organisatie van het EK voetbal in 2028 of 2032 als ongeldig zal worden beschouwd. Het vrouwenteam van Rusland zal niet mogen deelnemen aan de kwalificatie van het WK in 2023.

Ook in het clubvoetbal kondigt de UEFA maatregelen aan. Er zullen in het seizoen 2022/23 geen Russische teams deelnemen aan de Champions League voor mannen en vrouwen en aan de Europa League en Conference League bij de mannen. Dit seizoen werden de clubs ook al uitgesloten toen de oorlog in februari uitbrak.

In zijn berichtgeving meldt de UEFA niets over Belarus, dat momenteel ook is uitgesloten van deelname aan veel internationale competities. De Oranjevrouwen zijn bij de kwalificatie voor het WK ingedeeld bij Belarus.