Politiemedewerker geschorst om mogelijk lekken informatie over Lil Kleine

De politie Amsterdam heeft een medewerker voor onbepaalde tijd op non-actief gezet voor het mogelijk lekken van informatie over Lil Kleine naar een juicekanaal. Een woordvoerder van de politie Amsterdam bevestigt dit na berichtgeving van Shownieuws.

Volgens Shownieuws gaat het om screenshots van een gesprek op het sociale medium Snapchat, die zouden zijn gedeeld met roddelkanaal Reality FBI. In het gesprek zou door een politiemedewerker zijn beschreven hoe de rapper zich voelde in de cel.

Aangifte van mishandeling

De artiest werd eerder dit jaar vastgezet, nadat beelden waren opgedoken waarop te zien zou zijn hoe hij zijn toenmalige vriendin Jaimie Vaes mishandelde in een auto.

De politiewoordvoerder wilde tegenover de NOS niet bevestigen of het inderdaad om de inhoud van een Snapchatgesprek gaat, omdat het onderzoek naar het lek nog loopt. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet bekend.

Begin vorige maand werd bekend dat Vaes aangifte van mishandeling heeft gedaan tegen de rapper. Eind februari werd Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam.