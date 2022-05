Oranje-international Kika van Es verlaat koploper Twente en keert terug bij PSV

Zes jaar na haar vertrek keert Kika van Es komende zomer terug bij het vrouwenelftal van PSV. De linksback komt over van FC Twente.

De 30-jarige Van Es maakt die keuze om dichter bij haar familie in Noord-Brabant te kunnen zijn. "Komend seizoen wordt alweer mijn vijftiende seizoen op het hoogste niveau. Dat betekent ook dat ik al vijftien jaar lang in een vast stramien leef en de tijd met familie en vrienden beperkt is", verklaart ze.

"Dat is het offer dat je brengt voor topsport. De kans om weer bij PSV te spelen brengt me dichter bij familie en vrienden en dat geeft mij volop energie om ook volgend seizoen alles te kunnen geven."