Tuchtcommissie ISR spreekt turntrainer Wevers vrij na 'rammelend onderzoek'

De commissie oordeelt dat onvoldoende is komen vast te staan dat de turntrainer zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De eis van de aanklager was een schorsing van 28 maanden, waarvan vier maanden onvoorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Tegen Wevers werden door diverse oud-turnsters klachten ingediend over ontoelaatbaar gedrag in de turnzaal. Die klachten volgden op de uitspraken van turntrainer Gerrit Beltman in de zomer van 2020, die toegaf in het verleden turnsters te hebben mishandeld en vernederd. Daarna volgden ook beschuldigingen tegen trainers die actief waren met turnsters uit de nationale selectie.

De tuchtcommissie hekelt in het vonnis de kwaliteit van het onderzoek. "De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt", staat er in het vonnis.