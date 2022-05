Van de Zandschulp lijkt wedstrijdfit: 'Medische checks prima, ready to rock'

Botic van de Zandschulp heeft alweer een racket in handen. Een klein etmaal nadat hij had opgegeven in zijn eerste ATP-finale, stond de Nederlandse tennisser in Madrid weer op de baan voor een training. De kersverse nummer 31 van de wereld - hij stond een week geleden nog veertigste - lijkt fit genoeg voor deelname aan de Madrid Open, maar officieel bericht ontbreekt nog.

Van de Zandschulp sjokte zondagmiddag gedesillusioneerd met een handdoek over zijn hoofd de baan af in de eerste grote finale van zijn carrière. Wegens ademhalingsproblemen staakte de 26-jarige Nederlander de strijd tegen de jonge Deen Holger Rune.

"Het was onmogelijk om verder te spelen", meldde Van de Zandschulp na de partij op Twitter. "Een half uur later was alles weer oké."

Maandagochtend onderging de Nederlandse tennisser nog aanvullend onderzoek en dat lijkt nu in orde. "Alle medische checks zijn prima, ready to rock", liet Van de Zandschulp 's middags weten in een story op zijn Instagram-account, waar te zien was dat hij een training afwerkte op het terrein van de Madrid Open.