Verbod op gebruik messen in jeugdgevangenissen na steekincidenten

Er komt een verbod op het gebruik van scherpe messen in de keukens van jeugdgevangenissen. Justitie neemt deze en andere maatregelen om de kans op ernstige incidenten te verkleinen. De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) doet dat nadat een 18-jarige gevangene vorige maand een 19-jarige medegevangene had doodgestoken in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Ook in andere jeugdinrichtingen zijn incidenten geweest.

Vlees- en groentemessen gaan dus in de ban. In plaats daarvan wordt er gekookt met voorgesneden producten. Schilmesjes voor fruit of aardappelen worden vervangen door dunschillers. Alleen gewone messen om bijvoorbeeld brood mee te smeren, blijven beschikbaar. Ook wordt bekeken welke gereedschappen die bij de hout- en metaalbewerkingslessen worden gebruikt als steekwapen zouden kunnen dienen.

De maatregel geldt voorlopig voor een half jaar.

Werkwijze wordt doorgelicht

Er is gesproken met personeel en andere betrokkenen en er is naar directe en indirecte signalen geluisterd, zegt justitie. Op basis daarvan is besloten dat er als extra hulpmiddel een lijst komt waarop de mentale gesteldheid van de jongeren wordt bijgehouden. Zo kan de groepsleiding bepalen of het veilig en verantwoord is iemand te laten deelnemen aan onderwijs, te laten koken of een stageplek te geven.

Specialisten worden ingehuurd om het personeel te coachen en regels en gewoonten tegen het licht te houden. Ook wordt bekeken of de aanpak en de grootte van de groepen (acht tot tien jongeren per groep) nog werkbaar zijn en wat de alternatieven zijn.

Volgens justitie worden er nog te veel verboden spullen de jeugdgevangenissen in gesmokkeld. Bekeken wordt hoe dat kan worden voorkomen.