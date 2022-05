Buurthuis Amsterdam gesloten vanwege drugshandel en illegaal gokken

Een buurthuis in Amsterdam-Osdorp gaat op slot omdat er harddrugs werden verkocht. Ook is er illegaal gegokt.

De politie was een onderzoek begonnen na meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Van de veertien mensen die bij de inval werden aangetroffen, is er één aangehouden op verdenking van drugshandel. Bijna alle aanwezigen hebben een strafblad wegens geweldpleging, overtreding van de Wet Wapens en Munitie en de Opiumwet, zegt de politie.

Illegaal gokken

Het illegale gokken werd onder meer gedaan op computers en er werd gewed op voetbalwedstijden. Ook is er een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden.

De kans op ripdeals, inbraak en overlast voor omwonenden is groot als er in een pand drugs aanwezig zijn, stelt de gemeente Amsterdam. Verder is er kans op geweld als er illegaal gegokt wordt, zegt de gemeente.