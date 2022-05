Europese Commissie: Apple misbruikt macht bij toegang tot betaalchip

Andere bedrijven mogen van Apple geen gebruikmaken van de betaalchip op iPhones en iPads en daarmee misbruikt het techbedrijf zijn dominante positie op de markt. Dat zegt de Europese Commissie na zo'n twee jaar onderzoek in een voorlopige conclusie. Mogelijk legt de Europese Unie Apple een boete op.

Die mag maximaal 10 procent van de jaaromzet zijn. Bij Apple zou het dus kunnen gaan om vele miljarden. De hoogste boete die de Europese Commissie tot nu toe heeft uitgedeeld was 4 miljard euro, in dat geval voor Google. Het is het tweede onderzoek uit Brussel waarbij Apple in staat van beschuldiging is gesteld.

In apparaten van Apple, zoals telefoons, tablets en smartwatches zit een zogeheten NFC-chip (Near Field Communication) verwerkt. Daarmee kan via de dienst Apple Pay contactloos worden betaald bij pinautomaten. Apple staat niet toe dat bijvoorbeeld banken via hun eigen app gebruikmaken van de NFC-chip.

Apple zorgt er voor dat concurrentie geen eerlijke kans krijgt, zegt de Europese Commissie. Het beleid van Apple "heeft een uitsluitend effect op concurrentie en leidt tot minder innovatie en minder keuze voor consumenten voor mobiele portemonnees op hun iPhone".

Meer onderzoeken naar Apple

Volgens Apple zouden iPhones en andere apparaten minder veilig worden als concurrenten toegang krijgen tot de NFC-chip. "Ons onderzoek heeft tot nu toe geen enkel bewijs opgeleverd dat wijst op een hoger veiligheidsrisico", zegt de Europese Commissie in een verklaring.

De Europese Commissie heeft Apple nu een bezwaarschrift overhandigd. Dat is een formele stap in elk mededingingsonderzoek dat de commissie uitvoert. Apple kan daar vervolgens op reageren en onder meer een mondelinge hoorzitting aanvragen over de kwestie.

Er lopen meerdere onderzoeken naar de handelwijze van Apple op het gebied van toegang van concurrenten. Eerder stuurde de Europese Commissie bijvoorbeeld al een bezwaarschrift omdat aankopen in apps van andere ontwikkelaars altijd via de App Store moeten lopen, in plaats van via hun eigen betalingssysteem. Apple vangt een forse commissie voor elke aankoop.