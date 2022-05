Twee nieuwe boetes hangen Apple boven het hoofd in machtsmisbruikzaken

Techgigant Apple wacht in Europa waarschijnlijk nieuwe boetes vanwege machtsmisbruik. Het gaat om twee zaken die los van elkaar staan.

De Europese Commissie kondigde vandaag aan dat het bedrijf in staat van beschuldiging is gesteld. De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) laat weten een nieuwe last onder dwangsom voor te bereiden.

Het gaat enerzijds om een potentiële miljardenboete en anderzijds om een dwangsom die vermoedelijk in de miljoenen loopt.

Contactloos betalen

De Europese Commissie heeft in een voorlopig oordeel geconcludeerd dat Apple zijn macht misbruikt als het gaat om contactloos betalen bij pinapparaten. Daarvoor is toegang nodig tot de NFC-chip (Near-field communicaton). Apps van bijvoorbeeld banken kunnen daar geen gebruik van maken.

"Het innovatiepotentieel hier is enorm", zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). "Maar dat potentieel wordt tegengehouden door Apple. Hierdoor zijn diverse functies van mobiele portemonnees, zoals aanvullende financiële diensten, simpelweg niet beschikbaar. Omdat Apple niet wordt uitgedaagd, heeft het weinig reden om zelf te innoveren."

Je kunt nu alleen betalen via Apples eigen dienst: Apple Pay. Diverse Nederlandse banken ondersteunen dit; je kunt je pinpas toevoegen aan de digitale portemonnee van de techgigant. Banken moeten hiervoor geld betalen aan Apple, wat die afspraken precies inhouden is onbekend. Daarnaast hoopt Apple met zo'n functie de drempel om over te stappen van een iPhone naar een Android-telefoon hoger te leggen.

Apple waarschuwt volgens de commissie dat met het openstellen van de NFC-chip de veiligheid in het geding kan komen. Volgens Brussel klopt die redenering niet. "Ons onderzoek het tot nu toe geen bewijs opgeleverd dat wijst op een beveiligingsrisico", zegt Vestager hierover. Het bedrijf stelt daarnaast in een reactie dat consumenten in Europa genoeg andere opties hebben om betalingen te doen.

Vandaag is Apple in staat van beschuldiging gesteld. Het bedrijf krijgt nu de kans om zichzelf te verweren. Uiteindelijk kan hier een boete uit volgen, oplopend tot maximaal 10 procent van de jaaromzet. In Apples geval betekent dat tientallen miljarden euro's. Vermoedelijk valt de boete lager uit. De hoogste boete tot nu toe was iets meer dan 4 miljard euro, die was voor Google.

Zaak over dating-apps

In Nederland heeft de ACM aangekondigd een nieuwe last onder dwangsom voor te bereiden. Hoe hoog deze gaat worden, is onduidelijk. De toezichthouder is al maanden met Apple in een juridische strijd verwikkeld. De ACM eist van het bedrijf veranderingen in de voorwaarden voor dating-apps in de Nederlandse App Store.

Het komt erop neer dat dating-apps hun eigen betaalopties moeten kunnen aanbieden, in plaats van dat ze afhankelijk zijn van Apples betaaldienst. Apple heeft op zijn beurt op een aantal momenten voorstellen gedaan, die in de ogen van de ACM "onredelijk" zijn. Er is daarmee een patstelling ontstaan.

Tien weken achter elkaar heeft Apple een dwangsom van 5 miljoen euro opgelegd gekregen, 50 miljoen euro bij elkaar. Dit drukmiddel van de ACM heeft alleen geen effect gehad. Apple boekte het afgelopen jaar een winst van 95 miljard dollar.

Eind maart leek het erop dat er misschien toch een akkoord in aantocht was, Apple had voorstellen ingediend die de ACM zag als een verbetering. Maar die gaan dus toch niet ver genoeg.