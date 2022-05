Sombere Bergwijn wil af van drie, één, één, negen, twee en acht minuten speeltijd

En dat is met het oog op het WK in Qatar een zorgwekkende ontwikkeling, oordeelt de 24-jarige international, die op 2 februari 2020 nog wel zo'n spetterend debuut maakte voor zijn nieuwe club met een doelpunt tegen Manchester City.

Hij had gehoopt op betere tijden na die twee belangrijke treffers in januari in het uitduel met Leicester. "Maar dat is helaas niet gebeurd."

"Het is een lastig verhaal voor mij", verzuchtte Bergwijn na zijn acht minuten tegen Leicester afgelopen weekeinde. "Ik denk dat een basisplaats er hier voor mij niet in zit."

De Italiaanse manager kan uiteraard niet heen om de vedetten Harry Kane en Son Heung-min, die tegen Leicester en Chelsea niet inzetbaar was, maar verkiest ook de in januari van Juventus overgenomen Zweed Dejan Kulusevski steevast boven de Nederlander. En ook Lucas Moura geniet vaak de voorkeur.

Als 'beloning' mocht de snelle spits de wedstrijd erop, in de topper tegen Chelsea, het beginsignaal op het veld meemaken. Maar het zou uiteindelijk blijven bij die ene basisplaats onder Antonio Conte, die in november Nuno Espirito Santo was komen aflossen.

De weinige speeltijd bleek voor bondscoach Louis van Gaal geen beletsel om Bergwijn op te roepen voor het Nederlands elftal. Een uitverkiezing die de voetballer de afgelopen drie interlands dubbel en dwars terugbetaalde.

Hij maakte in november in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in de 84ste minuut de bevrijdende 1-0 en verzorgde ook de assist voor de 2-0. En in de oefenduels in maart met Denemarken (4-2) en Duitsland (1-1) was hij ook al trefzeker, tegen de Denen zelfs twee keer.

Manchester United?

Van Gaal weet dus goed wat hij aan Bergwijn heeft, maar zal hij vertrouwen houden in de aanvaller als die maar doorgaat met het kweken van zitvlees? Daar laat de speler in kwestie het liever niet op aankomen. Een transfer zou soelaas bieden.

Afgelopen winter was Ajax al even in beeld en ook komende zomer zou de Amsterdamse club een oplossing kunnen vormen. "Een terugkeer naar Nederland zou zeker voor mij een optie zijn", vertrouwde hij het Algemeen Dagblad toe.