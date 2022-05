Vliegmaatschappijen leggen claim bij Schiphol om annuleringen

Luchtvaartmaatschappijen gaan de schade op Schiphol verhalen van annuleringen die ze op verzoek van de luchthaven deden. Dat zegt Barin, de organisatie van vliegmaatschappijen die in Nederland actief zijn. "Schiphol zal de financiële schade op zich moeten nemen", zegt voorzitter Marnix Fruitema. "Ik schat dat dit richting een miljoen euro gaat."

Donderdag vroeg Schiphol aan maatschappijen om tot en met 8 mei vluchten te schrappen, omdat het anders te druk zou worden. Barin stuurde Schiphol daarop een brief dat de luchthaven verantwoordelijk is voor de kosten die maatschappijen daardoor maken.

'Schiphol aansprakelijk'

"Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd zullen ongetwijfeld claims indienen bij vliegmaatschappijen. Tenzij er sprake is van overmacht, zullen maatschappijen hun passagiers moeten compenseren. Een verzoek tot annulering kan niet gezien worden als overmacht. Daarom hebben de vliegmaatschappijen geen andere keuze dan Schiphol aansprakelijk te stellen", staat in de brief.

Morgenmiddag is er een overleg tussen Barin en de Schipholdirectie waarin de claims ter sprake zullen komen. Ook zal de brancheorganisatie eisen dat dit de laatste keer is dat er gevraagd wordt vluchten te schrappen. "We verwachten dat de situatie richting de zomerpiek is opgelost, we moeten niet opnieuw in deze situatie terechtkomen", aldus voorzitter Fruitema. "Het is wrang dat je op het moment dat je de tarieven met 37 procent verhoogt, tegelijk zo'n wanprestatie levert."

Schiphol kondigde vorig jaar aan dat tussen 1 april 2022 en 2025 de haventarieven stapsgewijs worden verhoogd met in totaal 37 procent. Volgens Schiphol is die verhoging nodig, mede vanwege de coronacrisis. Een woordvoerder van Schiphol kon nog niet zeggen of de luchthaven van plan is de claims van vliegmaatschappijen te betalen.