Directeur martelgevangenis Rode Khmer-regime overleden

In Cambodja is de directeur van de beruchte martelgevangenis onder het Rode Khmer-regime overleden. Kaing Guek Eav, beter bekend onder de naam Duch, overleed op 77-jarige leeftijd in een ziekenhuis in hoofdstad Phnom Penh.

Hij zat een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, nadat hij had bekend dat onder zijn toezicht in de jaren 70 zeker 16.000 Cambodjanen zijn vermoord en gemarteld.

Bekentenis

Het overlijden van Duch werd gemeld door het tribunaal dat misdaden onder de Rode Khmer behandelt. Het regime, dat aan de macht was tussen 1975 en 1979, is verantwoordelijk voor naar schatting zeker 1,7 miljoen doden.

In 2009 bekende Duch schuld voor het tribunaal. In 2012 werd hij na een hoger beroep definitief veroordeeld. Hij was een van de weinige Rode Khmer-leden die zijn misdaden (deels) bekende, ook al was er bij nabestaanden veel woede over hoe Duch zich opstelde in de rechtszaal. Zo weigerde hij onder meer te bekennen dat hij ook zelf gevangen martelde.

Gruwelijke taferelen

Duch was wiskundeleraar voordat hij zich aansloot bij de beweging van Rode Khmer-leider Pol Pot. Zijn gevangenis, die was gevestigd in een oude school, heette officieel S-21 en werd in 1975 in gebruik genomen door het regime van de dictator om daar politieke tegenstanders in weg te stoppen.

Slechts enkelen overleefden het verblijf in de gevangenis. Duch zei in zijn bekentenis in 2009 dat een celstraf in S-21 eigenlijk een doodvonnis was. Zijn bewakers gebruikten gruwelijke methodes. Zo werden gevangen gemarteld met stroomschokken of uitgehongerd.

Volgens de rechters het tribunaal gaf Duch persoonlijk toestemming voor elke executie en ook was hij geregeld aanwezig bij martelingen. Verder werden onder zijn bewind kinderen van gevangenen omgebracht, zodat ze later geen wraak konden nemen.

Emotieloos

In 1999 werd Duch opgepakt, nadat hij bijna twee decennia ondergedoken leefde in het noordwesten van Cambodja.

"Zijn misdaden behoren zonder twijfel tot de ergste in de vastgelegde geschiedenis van de mensheid", zei voorzitter Kong Srim van het Cambodjatribunaal bij de veroordeling van Duch. Alleen de hoogst mogelijke straf was volgens hem op zijn plaats. Duch hoorde het vonnis zonder emoties aan.