Bendegeweld Haïti laait verder op, duizenden op de vlucht

Het geweld verplaatst zich nu ook naar wijken die eerder relatief rustig waren. Kerline Brutus woonde 25 jaar in zo'n wijk, maar ontvluchtte die vorige week samen met haar drie kinderen. Ze zegt tegen persbureau AP dat ze haar 96-jarige verlamde vader noodgedwongen moest achterlaten. "Ik weet niet hoe het met hem gaat, ik weet niet eens of hij nog leeft."

In Haïti is het bendegeweld opnieuw opgelaaid. Vorige week vielen er zeker twintig doden in de hoofdstad Port-au-Prince toen gangs op elkaar schoten. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen om aan het geweld te ontkomen, dat vooral wordt veroorzaakt wordt door twee rivaliserende bendes.

Een ander probleem dat een rol speelt bij het extreme geweld, is de invoer van illegale wapens vanuit bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek. Die moet aangepakt worden om te voorkomen dat er wapens in handen van de gangs vallen."

De VN heeft in het verleden al vredesmissies in Haïti gehad, maar denk bijvoorbeeld ook aan Amerika of Frankrijk, landen die diplomatiek sterk aanwezig zijn en ook een geschiedenis met Haïti hebben. Vanuit die hoek wordt geprobeerd om de nationale politie te versterken, financieel maar ook met mankracht. Zo kan de orde op straat, en in dit geval de hoofdstad, weer hersteld worden. De bendes hebben al duidelijk gezegd dat ze die bemoeienis niet willen.

In Haïti is het al lang onrustig. Na de moord op president Moïse, in juli vorig jaar, is een machtsvacuüm ontstaan waarvan de bendes gebruikmaken. Ze vechten om hun territorium uit te breiden en beschikken over geavanceerde wapens, waardoor het geweld voor de politie lastig te bestrijden is.

Het bendegeweld raakt bijna iedereen op het eiland: vorige week werd een gezin met kinderen vermoord, en een paar maanden geleden zijn zeventien Amerikaanse missionarissen en hun familieleden ontvoerd. Hoewel ontvoeringen in Haïti vaker voorkomen, is de ontvoering van zo'n grote groep buitenlanders uitzonderlijk. Twee maanden later werd de groep weer vrijgelaten.

De huidige premier van het land, Ariel Henry, heeft bij zijn aantreden beloofd de orde te herstellen, maar daar is vooralsnog niet veel van terechtgekomen. Ondertussen gaan burgers steeds vaker de straat op om te pleiten voor meer actie vanuit de overheid.