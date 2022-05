Nadal en Murray steunen Russische tenniscollega's: 'Oorlog is niet hun schuld'

"Ik vind het oneerlijk voor mijn Russische tennisvrienden, mijn collega's. Het is niet hun schuld wat er op dit moment gaande is", zegt Nadal voorafgaand aan het ATP-toernooi van Madrid, waar hij dinsdag in de tweede ronde in actie komt.

Het houdt de gemoederen in de tenniswereld nog altijd bezig: het besluit van de organisatie van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne. Novak Djokovic sprak zich twee weken geleden al uit, zondag volgden Rafael Nadal en Andy Murray.

"Maar ik ken ook een aantal mensen die bij de Wimbledon-organisatie werken en ik weet in wat voor een moeilijke situatie zij zaten", besluit Murray.

Mogelijk pijnlijk moment

In sommige Britse media werd al gewezen op de pijnlijke mogelijkheid dat een lid van de koninklijke familie de trofee zou moeten uitreiken aan een Russische Wimbledon-winnaar. Iemand als Medvedev geldt in normale tijden als voorname kanshebber.

"Er is wel overwogen om de tennisspelers te laten verklaren dat ze tegen de invasie van Vladimir Poetin in Oekraïne zijn, maar daar is uiteindelijk niet voor gekozen in verband met de risico's die zo'n verklaring zou kunnen meebrengen voor de familieleden van de spelers die zich nog in het desbetreffende land bevinden", verklaarde NOS-correspondent Fleur Launspach de keuze van de Wimbledon-organisatie.

Murray vindt het een goede keuze de spelers geen verklaring te laten afleggen. "Ik denk niet dat ik me heel comfortabel zou voelen als er daardoor iets zou gebeuren met een van de spelers of hun families."